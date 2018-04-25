القطيف 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقد مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف أمس، اجتماع الدورة الـ 18 لأعضاء المجلس، تم خلاله اختيار عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج رئيساً للمجلس بالتزكية، فيما فاز عضو المجلس هشام آل سيف بمنصب نائب الرئيس.وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نجيب بن عبدالله السيهاتي، خلال الاجتماع حرص الغرفة على دعم مجالس الأعمال في الفروع بما فيها فرع محافظة القطيف، منوهاً بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تنطوي عليها المحافظة.// انتهى //15:37ت م