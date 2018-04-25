الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية مشاركتها في ورشة العمل التي أقامها معهد الإدارة العامة, بالتعاون مع جامعة ماكسويل الأمريكية في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الأسبوع الماضي تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تسخير الاستثمار الخاص من أجل التنمية الوطنية"، وذلك بمشاركة أكثر من 20 مختصاً يمثلون 18جهة حكومية بالمملكة .وجرى خلال ورشة العمل استعراض عدد من التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الحكومية، كما جرى التعريف بأنواع الشراكات ومجالاتها والفوائد العائدة على القطاعين العام والخاص من خلال رفع مستوى الخدمات وتقليل تكلفتها، إضافة إلى انعكاس ذلك على مستوى رضى المواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.وعدّ ممثل الأمانة في هذه الورشة وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات رئيس برنامج التخصيص المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان. محور التخصيص أحد المحاور الهامة في رؤية المملكة 2030 وذلك لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية بالشراكة مع القطاع العام، وتحويل دور الحكومة من مقدم أو مزود للخدمة إلى منظّم ومراقب للقطاعات، حيث تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.وأكد المهندس السويدان أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص تهدف بشكل أساس إلى الاستعانة بخبرة القطاع الخاص والمرونة التي يتمتع بها في تقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسين مستواها، إضافة إلى مساهمتها في جذب وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات وابتكار طرق جديدة لرفع مستوى رضى المستفيدين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات .وأضاف أن لدى أمانة المنطقة الشرقية خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم عدد من خدماتها، والمتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تخصيص أربع خدمات هي أعمال الرقابة الفنية والصحية، وإصدار التراخيص البلدية بكافة أنواعها، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإدارة مواقف السيارات في مدن المنطقة الشرقية.وبين المهندس السويدان أنه تم اختيار تخصيص هذه الخدمات كمرحلة أولى من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بدأت بتنفيذه أمانة المنطقة الشرقية بإشراف مستمر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لما لهذه الخدمات من جدوى اقتصادية وبيئية وتقنية واجتماعية، مؤكداً سعي الأمانة لرفع مستوى رضى المستفيدين من خدماتها نظراً لكون هذه الخدمات يتم تقديمها لهم بشكل مباشر ويومي.// انتهى //15:38ت م