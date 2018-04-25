تبوك 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل تعريفية بعنوان "دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي"، وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من قبل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخليص الجمركي زياد أحمد ابوطقيقة, بحضور الأمين العام للغرفة منصور محمد اليامي وعدد من أصحاب مكاتب التخليص الجمركي ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع.وتم خلال الورشة التعريف بمحتوى دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي بنسخته الجديدة بما بتوافق مع مرحلة التطوير والتغيير التي تشهدها الجمارك السعودية لتتواكب مع رؤية المملكة 2030م.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتوعية وتعريف قطاع الأعمال بمنطقة تبوك بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة حديثاً.// انتهى //15:38ت م