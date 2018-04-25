ينبع 09شعبان 1439هـ الموافق 25ابريل 2018م واسكرم مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم, خلال حفل توزيع "جوائز تطوير", المعلّم المشرف والطالب النشط في نسختهما الأولى التي نفذتهما وحدة تطوير المدارس بينبع (بنين ـ بنات)، بهدف تحسين الممارسات التعليمية والتطويرية داخل المدرسة بما يؤدي لرفع مستوى أداء المعلم وتحصيل الطلبة التي يضعها البرنامج في بؤرة الاهتمام، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية سليم العطوي وأديبة الفايدي ومديري وحدة تطوير خضر الرفاعي وأسماء الرفاعي وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة, وذلك بفندق شاطئ الكناري .وأشاد مدير التعليم بمحافظة ينبع خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, بدور المعلم وأنه الداعم القوي في مدارسنا, حيث تعد المدرسة منبع التطوير والتحفيز وهو ما تؤكد عليه رؤية المملكة 2030 ، من تشجيع المعلمين المشرفين في مدارس تطوير ، ونشر ثقافة التميز في المجال التربوي والتعليمي ؛ مثنياً على جهود فريق العمل بوحدة تطوير المدارس والأقسام الداعمة وكل من أسّهم في تطوير الجائزة.من جانبه عد رئيس وحدة تطوير "بنين" خضر الرفاعي, المعلم المشرف أحد أهم برامج وحدة تطوير المدارس حيث تقع على عاتقه مسؤولية تدريب بقية معلمي المدرسة كلاً حسب تخصصه، مشيرا إلى أن الجائزة تأتي ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم من خلال شريكه المنفذ للمشروع والمتمثل في شركة تطوير للخدمات التعليمية؛ انطلاقاً من حرص الإدارة ممثلة في وحدتي تطوير المدارس "بنين ـ بنات" على تحفيز العاملين وتشجيع أفضل الممارسات والمبادرات التعليمية داخل المؤسسات التربوية وتكريم المتميزين وإبراز منجزاتهم.وأوضح أن الجائزة تستهدف جميع المعلمين المشرفين في مدارس تطوير في المحافظة، مبيناً أن الجائزة تسعى لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.من جهتها أشارت قائدة وحدة تطوير المدارس بتعليم ينبع "بنات" أسماء الرفاعي, إلى اهتمام وحدة تطوير برفع كفاءة ومهنية المعلم المشرف ، حيث انطلقت المسابقة من بداية العام الدراسي 1438-1439هـ بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تخدم هذه الجائزة من أهمها مجتمعات التعلم المهنية وورشة جائزة المعلم المشرف التي تهدف إلى تدريب المعلمات على الممارسات الإشرافية بما يتوافق مع منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي، وتّم تحكيم ملفات الجائزة من قبل المشرفات وترشيح الفائزات, مفيدة أن الجائزة هدفت إلى مشاركة المدارس في المبادرات وتشجيع مشاركة الطلبة في النشاط من خلال المسابقات والمنافسات في النشاط وتهيئتهم للمشاركة في مجالات أخرى كجائزة حمدان بن راشد وتهيئة الطالبات لسوق العمل .عقب ذلك, توالت فقرات الحفل حيث اشتملت عروض مرئية لـ (جائزة تطوير للمعلم المشرف) و(جائزة الطالبة في حصة النشاط, إضافة إلى عدد من الفقرات والكلمات والعروض وأوبريت "رؤية وطن" .بعد ذلك, كرم مدير التعليم بمحافظة ينبع, الفائزين بجائزة المعلم المشرف في نسختها الأولى والطلبة الفائزين, كما كرمّ المشاركين في المبادرات والقيادات المدرسية ولجان تحكيم الجائزة وشركاء النجاح والداعمين للحفل .يذكر أن الجائزة, استهدفت أكثر من 95 معلماً مشرفاً في المحافظة، وناقش الأعضاء آراء ومقترحات المعلمون المشرفون في المدارس، والتقارير الفنية التي قيست على المستهدفين، إضافة إلى توصيات حلقة النقاش الخاصة .// انتهى //15:39ت م