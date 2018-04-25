جدة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واستُطلق الغرفة التجارية الصناعية، بمحافظة جدة يوم الثلاثاء القادم, فعاليات معرض الصناعات الوطنية والمنتجات الاستهلاكية "كونسميكس"، بمشاركة العديد من الشركات على مستوى المملكة، وذلك بمركز جدة للمنتديات والمعارض.ويُعد المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري أكبر تجمع للصناعات الاستهلاكية، بهدف تعزيز تواجد المنتجات الوطنية وتقديمها للمستهلك بأسعار تنافسية وعروض ومزايا فريدة من نوعها، ودعم الصناعات المحلية وتعريف المستهلكين بكل جديد في عالم الصناعة الوطنية.ويوفر معرض "كونسميكس" بيئة مثالية لكافة الصناعات والمنتجات الوطنية المنوعة التي تتمثل في المواد الغذائية، والأجهزة المنزلية، والمنتجات البلاستيكية, والمعدنية، والملابس ,والمنسوجات، والسجاد, والاثاث والديكور، والعطور, ومستحضرات التجميل، والهدايا والاكسسوارات، ومواد, ومعدات النظافة, والمنظفات.// انتهى //15:43ت م