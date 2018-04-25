الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسدشن معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري اليوم، برنامج العناية بالمساجد وتهيئتها لشهر رمضان المبارك، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد الشيخ فهد السليمان، والمدير العام للمؤسسة خالد النشوان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، والشركات المتعاقد معها لتنفيذالبرنامج.وفي مستهل حفل التدشين وجَّه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية كلمة أكَّد فيها أن العناية ببيوت الله مهمة عظيمة وشرف كبير، منوهاً بما حظيت به المساجد في المملكة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن أهل الخير من أبناء المملكة يتسابقون في فعل الخير، ويضعون أيديهم بيد الوزارة التي تمثِّل الدولة في العناية والإشراف ورعاية بيوت الله.وأشار معاليه إلى مجموعة من الأعمال التطوعية التي نفذت في عدد من مناطق المملكة في إطار العناية ببيوت الله منها الأعمال التطوعية التي نفذت في عدد من مناطق المملكة، قام بها بعض المواطنين بإشراف الوزارة والتنسيق مع الجهات الرسمية للعناية ببيوت الله, استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.ووجَّه معاليه في ختام كلمته الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد، ولرجال الأعمال الداعمين لهذه المؤسسة والمواطنين, لما يقدمونه من أعمال لخدمة بيوت الله جل وعلا.وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد قد ألقى كلمة في بداية حفل التدشين عبر فيها عن شكر مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد لمعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية, على رعايته لبرنامج العناية بالمساجد وتهيئتها لشهر رمضان المبارك, مبيناً أن هذا من ضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة, وأن البرنامج حظي بإقبال كبير من أهل الخير والإحسان فور الإعلان عنه.يشار إلى أن الحفل تضمن توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات لتنفيذ البرنامج الذي يشمل الصيانة للأعمال الكهربائية والصحية في المساجد، إلى جانب النظافة لكل مايحويه المسجد.// انتهى //15:43ت م