المذنب 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأقامت إدارة التعليم بمحافظة المذنب ، ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد "بنين" ، في مركز إبراهيم بن علي العبودي اليوم, الحفل الختامي لمشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي ، بحضور مدير التعليم بالنيابة سليمان بن إبراهيم الحسياني ، ومديري الإدارات والأقسام بالإدارة .وتضمن الحفل عرضاً تعريفياً لمشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي ، وعرضاً آخر عن الجهود المبذولة من قبل قسم التوجيه والإرشاد والمدارس في برنامج تعزيز السلوك الإيجابي ، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة المدارس ، وفئة الطلاب عددهم 46 طالباً, والمرشدين الطلابيين .وأشاد مدير التعليم بالنيابة في ختام الحفل بجهود العاملين في قسم التوجيه والإرشاد من مشرفين, ومرشدين طلابيين، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد .// انتهى //15:43ت م