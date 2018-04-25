الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنوه مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى بإطلاق خطة تنفيذ برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الإثني عشر الذي أطلقه مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن فضلا عن زيادة فرص العمل، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.وأوضح في تصريح له أن البرنامج يعد تحولاً نوعيًا في مسيرة التنمية الوطنية من خلال إشراك القطاع الخاص في العمل الوطني مع استمرار الحكومة بدورها التنظيمي، مبينًا أن هذه الخطوة سوف تسهم بشكل كبير بإذن الله في تطوير العملية التعليمية لترتقي بجودة مخرجات مؤسسات التعليم خاصة الجامعية بما يلبي احتياجات سوق العمل في المملكة من الكوادر الوطنية المتخصصة مع رفع كفاءة إنتاجيتها، وإيجاد المزيد من الفرض الوظيفية.وقال : إن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تسير بخطى ثابتة مطمئنة تحت ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعيًا الله العلي القدير أن يديم نعم الأمن والخير والنماء على بلادنا، ويحفظها من كيد الكائدين الحاقدين، وينصر جنودنا البواسل.// انتهى //15:44ت م