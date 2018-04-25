العارضة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة في منطقة جازان توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة التي تشرف عليها الجمعية وتقع في نطاق المحافظة.وأوضح مدير الجمعية طالع الجابري , أن عدد الأسر المستفيدة بلغت 549 أسرة , وذلك ضمن مشروع كفالة الأسر الشهرية " السلة الغذائية " لشهر رجب من عام 1439هـ .وبين أن إجمالي ما صرفته الجمعية على المشروع خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ أكثر من 958569 ريالاً , وأن تنفيذ المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها , وأن تسلم المواد الغذائية سيتم من خلال استخدام نظام البطاقة المشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق أحد المستودعات , بما يمكن الأسر من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية , واحتياجات أساسية.// انتهى //15:44ت م