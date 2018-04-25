تبوك 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنظمت كلية العلوم بجامعة تبوك أمس، ورشة عمل بعنوان " التعريف ببرامج وخدمات هدف للتدريب والتوظيف" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) , حيث استهدفت الورشة جميع طلاب الكلية المتوقع تخرجهم والموظفين , وذلك على مسرح الكلية.وافتتح الورشة عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز بن دخيل الله الذبياني مرحباً بالحضور, مثمناً جهود اللجنة التنظيمية في الإعداد لهذه الورشة.وتطرقت الورشة التي قدمها المحاضر عباطه العطوي، لعدد من المحاور أبرزها : برنامج ما قبل التوظيف، وبرنامج التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات، إضافة إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية.وفي ختام الورشة تم استقبال الأسئلة والاستفسارات من الطلاب.// انتهى //15:44ت م