الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأنهت بلدية محافظة الجبيل اليوم, حملة تحسين المشهد الحضري والإصحاح البيئي لأحياء المحافظة، بهدف إزالة المخلفات مجهولة المصدر ومخلفات البناء وتعقيم وصيانة الحاويات بالمبيدات الحشرية، إضافة إلى إزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات، وذلك استكمالا لحملة معالجة التشوه البصري "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى" التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة .وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش, أن الحملة التي استمرت 90 يوما تضمنت تنظيف الشوارع ومسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات وتعقيمها بالمبيدات الحشرية ومسح الساحات والأراضي الفضاء ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات.وأشار إلى أن الحملة التي شملت أحياء (الخالدية والعريفي والحمراء وغرب المزارع والراشد والجوهرة), أسفرت عن نقل مخلفات ومواد صلبة بحجم 4600 متر مكعب بعدد 1600 رد قلابي، باستخدام 25 آلية ثقيلة لمسح الأراضي الفضاء ، ومشاركة 15 مراقبا ومسؤولا في البلدية، و 12 مراقب نظافة، و65 عاملا من الفرق الأرضية التي أسهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، إضافة إلى تأمين حاويات نفايات لتلبية احتياجات المواطنين واستبدلت التالف منها .// انتهى //15:46ت م