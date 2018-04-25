الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأعلن قطاع توزيع المياه تشغيل 18 مشروعاً مائياً وبيئياً خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز 487 مليون ريال، وذلك وفق خططه المبنية على برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأوضح القطاع أن المشاريع التي تم تشغيلها توزعت حسب هيكلته الجديدة؛ إذ نفذ في القطاع الأوسط مشروعاً واحداً، والقطاع الشمالي والشمالي الغربي خمسة مشاريع، والقطاع الجنوبي تسعة مشاريع، فيما نفذ في القطاع الشرقي ثلاثة مشاريع.ولفت قطاع توزيع المياه في المملكة إلى أن المشاريع التي تم تشغيلها تهدف إلى إيصال مياه الشرب إلى العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال زيادة سعة الخزن الاستراتيجي في المدن، وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي لمواكبة النمو العمراني، مبيناً أن المشاريع تضمنت مد خطوط وشبكات رئيسية وفرعية لخدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ توصيلات منزلية للمياه والصرف الصحي، وتنفيذ خزانات استراتيجية، وتنفيذ محطات تنقية، وتشييد محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.وأكد القطاع أن استراتيجية تنفيذ مشاريعه تسعى إلى تطويره ليتماشى مع أفضل المعايير الدولية؛ وذلك من خلال مخطط وطني شامل للمياه والصرف الصحي يقدم الخطط والحلول والمشاريع المطلوبة، التي تستهدف التغطية الشاملة للخدمات.وذكر القطاع أن المشاريع المنجزة سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مؤكداً أنها ستحقق رؤية القيادة الرشيدة بوصول شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى جميع أفراد هذا الوطن المعطاء من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن رفع كفاءة ضخ المياه لتستمر على مدار الساعة، وتقليص حجم الفاقد من شبكات المياه للوصول إلى النسبة المستهدفة، إضافة إلى النهوض بقطاع المياه ليواكب خطط المملكة الطموحة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020.‏// انتهى //15:46ت م