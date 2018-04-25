ضمد 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأقام مكتب تعليم محافظة ضمد ممثلا في وحدة النشاط الطلابي اليوم، حفل ختام مشروع بناء القيم وتوجيه السلوك "سلوكي نظافتي", بحضور محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، ورؤساء الجهات الحكومية، وقادة المدارس، وذلك في مقر مدرسة ابن تيمية الابتدائية بالمحافظة .وفي مستهل الحفل, قام محافظ ضمد بقص شريط المعرض المصاحب، ثم تجول على أقسام المعرض الذي يضم عرضاً لأبرز الفعاليات التي تم تنفيذها في المدارس الفائزة.بعد ذلك, ألقى مدير مكتب تعليم ضمد ناصر بن أحمد معافا, كلمة خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن إدارة تعليم صبيا تبنت مشروع بناء القيم وتوجيه السلوك لدى الطالب كمشروع وطني، يستهدف مختلف مراحل التعليم العام للطلاب والطالبات، بغية رفع مستوى السلوك والقيم لطلاب التعليم، مبيناً أن المبادرة هدفت لتحقيق النمو الاجتماعي للمتعلم، من خلال تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تتمثل بالسلوك الإسلامي النبيل قولًا وعملاً، إضافة إلى تحقيق النمو الإيجابي للمجتمع المدرسي، وبناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتعريف الطلاب بقيم ديننا الحنيف وترجمتها لسلوك عملي يستفيد منه الفرد والمجتمع.عقب ذلك, شاهد الحضور عرضًا مرئياً عن مبادرة بناء القيم وتوجيه السلوك التي تنطلق للإسهام في إيجاد مجتمع متكامل تعزز فيه القيم وتبنى فيه السلوك ليسهم بإيجابية في تحقيق رؤية المملكة 2030.وفي ختام الحفل, كرم محافظ ضمد الجهات المشاركة تنفيذ الحفل و المدارس التي حققت تميزاً على مستوى المكتب ومستوى إدارة تعليم صبيا والطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة مشروع القيم وتوجيه السلوك.// انتهى //15:50ت م