أبهـا 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسافتتح نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي اليوم, معرض "المشروعات" لمتدربي الكلية التقنية بأبها في قسم تقنية الحاسب الآلي وقسم التقنية الإلكترونية, بحضور عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان.واشتمل المعرض على العديد من المشروعات للمتدربين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم, التي ضمت 20 مشروعاً, منها 15 مشروعاً لقسم تقنية الحاسب الآلي, و 5 مشروعات لقسم التقنية الإلكترونية.واستمع الدكتور الحفظي إلى شرح من المتدربين حول المشروعات التي ضمت العديد من الابتكارات التقنية والمهنية منها : مشروع العكّاز الذكي, ومشروع الأرصاد الجويّة, والتحكم بالصوت عن بعد, والمكتبة الذكية, ونظام مواقف السيارات, والعربة الذكية للتسوق, ونظام الري والإضاءة الذكية, إلى جانب الباب الذكي, ومشروعات الحضور والانصراف للموظفين من خلال تحديد الهوية, وإنارة الشوارع, والمنزل الذكي, ومشروع الطاقة الشمسية.عقب ذلك, بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى عميد الكلية الحسين بن سالم أل عثمان كلمة أكد خلالها أن الجميع يفخر بمثل هذه المشروعات الريادية خصوصاً للمتدربين الخريجين الذين أصبحوا جاهزين لسوق العمل بعد صقل مهاراتهم التقنية والمهنية بالكلية, مشيراً إلى أنه سيتم تزويد مركز الابتكارات والموهوبين بالكلية بتلك المشروعات ليتم الاطلاّع على من قِبل الزوار وطلاب التعليم العام.ثم ألقى رئيس قسم تقنية الحاسب الآلي بالكلية المهندس صالح القحطاني كلمة أشاد خلالها بالدور الكبير لمدربي القسم في دعم المشروعات والإشراف عليها حتى ظهرت بأفضل صورة لها, مقدماً شكره لكل من ساند القسم في كافة الجوانب التدريبية .وفي نهاية الحفل تم تكريم المدربين والمتدربين بالأقسام ذات العلاقة.// انتهى //17:12ت م