الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسشاركت الهيئة العامة للاستثمار اليوم، في المنتدى السعودي الصيني لتطوير الصناعات التحويلية للمطاط، الهادف لجذب الاستثمارات الصينية، وتقنيات التصنيع، وإيجاد المناخ المناسب لفتح قنوات للتواصل ما بين المصنعين الصينيين، وملاك التقنيات، ورجال الأعمال السعوديين في مجال قطاع الصناعة التحويلية للمطاط، الذي أقيم على هامش معرضchinaplas2018 في مدينة شنغهاي في الصين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمملكة، ومنها الهيئة الملكية لينبع، وشركة "سابك" وصندوق التنمية الصناعية السعودي.وقدمت الهيئة من خلال مشاركتها عرضًا عن رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستثمارية، ودور الهيئة في تحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، والخدمات المتطورة للهيئة وبما يتوافق مع هدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي.وأكدت الهيئة خلال المنتدى أن المملكة العربية السعودية عملت مؤخراً على عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤية المملكة 2030، مبينة أن تلك التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين أسهمت بشكل كبير في جذب وتدفق الاستثمارات إلى المملكة.إلى هذا شاركت الهيئة في حلقة نقاش عقدت بالمنتدى تطرق الحديث فيها لحجم الاستثمارات الصينية الحالية في المملكة وأبرز القطاعات التي تتواجد فيها، وكذلك استعراض مجالات جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات المستهدفة والواعدة بالمملكة.وكانت العلاقات السعودية الصينية قد شهدت خلال الفترة الماضية تميزاً كبيراً انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين، إذ ترجم ذلك افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي أقيم في مدينة جدة في اغسطس 2017م، حيث أبرمت المملكة والصين حينها 11 اتفاقية جديدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وجاءت هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومكملة لـ 60 مذكرة تفاهم موقعة بين المملكة والصين خلال الفترة الماضية.// انتهى //17:17ت م