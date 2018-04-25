حائل 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بمكتبه بالهيئة اليوم, مدير عام فرع الخطوط السعودية بمنطقة حائل عبدالله السلمي, بعد تعيينه مؤخراً مديراً للخطوط السعودية بحائل.ورحب سموه بالسلمي مشيداً بجهود الخطوط السعودية بحائل وكافة العاملين في مجال النقل الجوي بالمنطقة, مشدداً على مضاعفة الجهود لمواكبة المرحلة المقبلة التي يشهدها مطار حائل الدولي, منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع النقل الجوي, والقفزات النوعية التي تحققت من خلال تطوير مطارات المملكة, ومنها مطار حائل الدولي, وتفعيل أدوارها الاقتصادية والتنموية.ونوه سمو مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بدور كافة شركات الطيران لتحقيق معدلات عالية في حركة الرحلات وأعداد المسافرين بأكثر من مليون مسافر بعد مرور عام واحد على التشغيل المحوري لمطار حائل .من جانبه, قدم السلمي شكره وتقديره لسمو مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل, مؤكداً حرصه على تحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة, وأهالي المنطقة لمواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة .// انتهى //17:19ت م