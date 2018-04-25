عمان 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسبدأت في الأردن ، اليوم ، اجتماعات المنتدى الزراعي الأردني الأول، بمشاركة وزراء وخبراء أكثر من 25 دولة، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالشأن الزراعي .ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين ، إلى التعريف بأهمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى توفير فرص الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الحفاظ على سلامة الانتاج.ويقام على هامش فعاليات المنتدى ، معرض للمنتجات الزراعية الأردنية ، ومنتجات التكنولوجيا الزراعية، كما يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات من عدة دول.م ر // انتهى //17:19ت م