الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستضافت ديوانية مجموعة "منظمون" التطوعية أمس، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبدالرحمن العيسى، للحديث عن الفرص والتحديات في صناعة الاجتماعات السعودية، في لقاء مفتوح حضره (130) مستثمرا ومهتما في تنظيم المؤتمرات والمعارض، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث شهد في بدايته إطلاق حساب المجموعة في تويتر (@ORGANZERS_KSA).وقدم ضيف اللقاء تحليلا للفرص والتحديات في صناعة الاجتماعات السعودية على ثلاث مستويات: المؤسسي، الصناعة، البيئة المحيطة بالصناعة، مؤكداً أن المملكة مؤهلة بأن تكون أحد قادة العالم في صناعة الاجتماعات بحلول العام 2030م، وذلك من خلال اغتنام الفرص المستقبلية التي تتمثل في وجود "رؤية المملكة 2030"، ولكون المملكة عضو في مجموعة العشرين "G20"، وأيضا لوجود مشاريع توسعية للمطارات ومشاريع أخرى طموحة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تلعب صناعة الاجتماعات دورا رئيسا فيها، مثل، "السعودية وجهة المسلمين"، و"خدمة ضيوف الرحمن"، ولوجود الشباب الطموح الذين يعدون قادة المستقبل لصناعة الاجتماعات السعودية.وأشار العيسى إلى أنه من المهم النظر من عدة زويا عند التعامل مع صناعة الاجتماعات وتعظيم القيمة المضافة التي تنتج منها من خلال الآثار الايجابية التي تحدثها هذه الصناعة الاقتصادية والسياحية والمعرفية والبيئية والاجتماعية والثقافية والصحية والإعلامية والأمنية والسياسية.وقال العيسى: " لكي نكون أحد قادة العالم في صناعة الاجتماعات في عام 2030م، لا بد من وجود دعم وتمويل حكومي كبير يتمثل في دعم البناء المؤسسي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ودعم التعليم والتدريب في الصناعة، وتيسير إجراءات دخول سياح الأعمال الدوليين، وتأسيس شركات وطنية لتنظيم الفعاليات الكبيرة، وبناء مدن للمعارض والمؤتمرات في المطارات (جدة والرياض والدمام)، ومشروع البحر والمدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي تبنتها الدولة مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وعكاظ، والعلا، وكذلك استغلال الأصول الحكومية لصناعة الاجتماعات".وأكد أن صناعة الاجتماعات السعودية هي أحد ممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وداعم أساسي لمبادراتها، ومن المهم أن يتم توجيه هذه الصناعة لاستهداف قطاعات اقتصادية كالتعدين، والخدمات اللوجستية، وعلوم الفضاء، والطاقة المتجددة، والسياحة، والرياضة، والثقافة والترفيه، ووجود تمويل قوي لأنشطة تسويق المملكة كوجه لإقامة فعاليات الاعمال، مبيناً أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة السياحة والتراث الوطني، تولي اهتماما كبيرا وتعمل على المتابعة على جميع الاصعدة لجعل صناعة الاجتماعات السعودية رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني.بعد ذلك، فُتح المجال لأسئلة الحضور التي غلب عليها عرض هموم المنظمين، وبرامج الدعم المقدمة، وتقديم مقترحات وأفكار لتطوير عمليات تنظيم المعارض والمؤتمرات داخل المملكة، وكذلك بحث إمكانية استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات العالمية في ظل الإمكانات المتاحة.وخرج اللقاء بتوصيات في الاستفادة من مجموعة (منظمون) التطوعية كشبكة منظمة في تفعيل دور الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات التي تأسست في مطلع عام 2017م.يذكر أن ديوانية مجموعة "منظمون" هو أحد المبادرات التطوعية التي يقوم عليها شباب طموح يضم 240 مسؤولا في الجهات التنظيمية، ويهدف لتعزيز التواصل بين المنظمين، وكذلك تطوير تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة، ويتكون مجلس إدارته من، خالد الباز مديرا تنفيذيا وعضوية نايف الكرشمي وعبدالعزيز العجاجي وسلمان العطاوي وريم السويد وبسام الشدادي وبندر الحازمي وإبراهيم الشريدة.// انتهى //17:20ت م