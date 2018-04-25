جدة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، اليوم ، آخر المستجدات الخاصة بمشاريع تطوير المشاعر المقدسة, وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مقرالإمارة بجدة, بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط, وممثلي الجهات ذات العلاقة.واطلع سموه على أبرز المشاريع المزمع تنفيذها ، التي تهدف للتسهيل على ضيوف الرحمن وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال أدائهم لمناسكهم ، مستمعاً إلى نبذة عن المشاريع التطويرية التي تهدف إلى الإرتقاء بجوانب الإسكان والنقل والخدمات ، بالإضافة إلى مناقشة تطوير المخيمات بمشعري منى وعرفات وتهيئة أماكن نزول الحجاج بمزدلفة.يذكر أن وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نفذتا خلال الأعوام الماضية عدة مشاريع تطويرية في المشاعر المقدسة ، شملت توسعات للطرق ، هدفت لتسهيل حركة ضيوف الرحمن ، إلى جانب مشاريع أخرى مثل تظليل الممرات وتلطيف الأجواء.// انتهى //17:20ت م