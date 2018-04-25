اقتصادي / العنزي رئيساً لمجلس أعمال غرفة الشرقية بالخفجي والسبيعي نائباً للرئيس
الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
عقد مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة الخفجي اليوم, اجتماع الدورة الـ 18 لأعضاء المجلس، حيث تم خلاله انتخاب حسين بن علي العنزي رئيساً للمجلس ، فيما فاز عضو المجلس محمد بن فواز السبيعي بمنصب نائباً للرئيس بالتزكية .
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون بن خالد الخالدي حرص الغرفة على دعم مجالس الأعمال في الفروع بما فيها فرع محافظة الخفجي, منوهاً بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها محافظة الخفجي ، وموقعها الإستراتيجي على الخليج والطريق الدولي الذي يربط دول مجلس التعاون ، واحتوائها على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتجددة.
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