الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقد مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة الخفجي اليوم, اجتماع الدورة الـ 18 لأعضاء المجلس، حيث تم خلاله انتخاب حسين بن علي العنزي رئيساً للمجلس ، فيما فاز عضو المجلس محمد بن فواز السبيعي بمنصب نائباً للرئيس بالتزكية .وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون بن خالد الخالدي حرص الغرفة على دعم مجالس الأعمال في الفروع بما فيها فرع محافظة الخفجي, منوهاً بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها محافظة الخفجي ، وموقعها الإستراتيجي على الخليج والطريق الدولي الذي يربط دول مجلس التعاون ، واحتوائها على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتجددة.// انتهى //17:20ت م