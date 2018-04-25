راس تنورة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساختتمت البطولة الشاطئية الثالثة لكرة القدم في كورنيش محافظة رأس تنورة التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، بالتعاون مع بلدية راس تنورة ، واستمرت 7 أيام، بمشاركة 8 فرق .وتهدف البطولة التي تغلب فيها فريق المجارشة على فريق رحيمة إلى بث روح التنافس بين الشباب وإكسابهم مهارات جديدة تختلف عن المعتاد عليها وإحياء روح الإخوة والتنافس فيما بينهم.وفي ختام البطولة تم تكريم الفائزين والرعاة والمشاركين، وتسلم رئيس بلدية رأس تنورة بالإنابة ناصر بن عمر التميمي درع التكريم من قبل رئيس لجنة التنمية الاجتماعية برأس تنورة مبارك الدوسري .من جهته أوضح رئيس اللجنة مبارك الدوسري أن اللجنة ستنظم عدة برامج بالتعاون مع البلدية منها حملة ( لا ترميها ) وتنظيف الشواطئ وحملة (كذا أحلى) والعديد من البرامج، معربا عن شكره لكل الجهود المبذولة من قبل الجهات والإدارات المختلفة .من جانبه أكد رئيس بلدية رأس تنورة بالإنابة حرص البلدية لدعم جميع الشركاء في خدمة المجتمع، وفقا لتعليمات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تقديم جميع أنواع الدعم للمناشط المجتمعية، مشيرا إلى أن البلدية تهدف من خلال الدعم تكريس طاقات الشباب في النافع المفيد من خلال هذه الرياضات والبرامج والمناشط الأخرى التي تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بلدية راس تنورة .// انتهى //17:20ت م