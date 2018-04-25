الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأقامت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس, فعالية مشروعات تخرج طالبات الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، تضمنت عرضا لنتائج مشروعات تخرج طالبات القسم وتصاميمهن التي تقدم المقترحات والـحلول الهندسية في مجالات (الطب، البيولوجيا، المعدات الطبية وإعادة التأهيل)، بحضور معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ومديري مستشفيات القطاع العام والخاص، ومديري المناطق من الشركات العالمية الطبية وجهات حكومية .وأشاد الدكتور الربيش, بتميز معرض مشروعات التخرج لطالبات كلية الهندسة الطبية الذي لا يقل عن عمل محترفين ويدل على أن مخرجات الكلية وصلت إلى النضح والتميز، كما يدل على أن المنتج المعروض خلفه كوكبة من أعضاء هيئة التدريس الذين بذلوا جهداً كبيراً في ذلك.فيما أكد عميد كلية الهندسة الدكتور علي القرني, أن هذا اللقاء العلمي عزز الدور الكبير الذي يلعبه القسم في حل المشكلات المتعلقة بالبحث والتطوير في مجالات الأجهزة الطبية والابتكارات وبراءات الاختراعات وتمكين المرأة السعودية في الهـندسة وريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، عادا تخصص الهندسة الطبية الحيوية من التخصصات النادرة والفريدة في المملكة التي جعلت كثرة المشاكل الصحية الطبية والأجهزة والمعدات الطبية وحاجة سوق العمل إلى إيجاد تخصص علمي يغطي هذه الاحتياجات حيث تأسس القسم بالجامعة عام 2011 كأول تخصص علمي يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية على مستوى المملكة وقبلت أول دفعة من الطالبات في نفس العام.وأبان أنه تخرج من القسم ١١١ مهندسة على ثلاث دفعات شملت 23 طالبة في عام 2016 كأول دفعة مهندسات سعوديات في المملكة، و 34 خريجة لعام 2017 و 54 خريجة لهذا العام 2018، ممن التحقن ببرامج الدراسات العليا في أرقى الجامعات العالمية ومنهن من يعملن كمعيدات في قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، وأخريات انضممن الى العمل في مستشفيات المملكة والشركات المحلية والعالمية، لافتا الى أن برنامج الهندسة الطبية الحيوية أنهى مؤخرا متطلبات الاعتماد الأكاديمي وينتظر خلال الأشهر القادمة نتيجة التقييم لمجلس الاعتماد الأمريكي لبرامج الهندسة والتكنولوجيا (ABET).من جانبها أشارت وكيلة كلية الهندسة لأقسام الطالبات الدكتورة جواهر الغامدي, إلى أن الهدف من هذا المعرض هو عرض مشروعات التخرج لطالبات السنة الخامسة وعرض أفكار أبحاث التخرج لطالبات السنة الرابعة في قسم الهندسة الطبية الحيوية ويقوم الطالبات بعمل بوستر لكل بحث، إضافة إلى نموذج يوضح العمل كاملا من منتج له خدمة هندسية طبية، مشيرا إلى أن هناك 3 مشروعات قدمت على براءة اختراع .ولفتت إلى أن خريجات القسم أتممن تدريبهن العملي في كبرى الشركات العالمية والمراكز الطبية ومستشفيات المملكة المحلية مما عزز تكامل الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، إضافة إلى مشاركات بحثية وتصاميم من خلال مشاريع تخرجهن تم قبولها في كبرى المؤتمرات الدولية مثل قبول ستة مشاريع في المؤتمر الدولي لمركز المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين الأمريكي (IEEE - GCC) الذي عقد في البحرين عام 2017، وقبول ونشر ثمانية مشاريع تخرج في المؤتمر الدولي الخامس للطب الاشعاعي - مسار الهندسة الطبية الحيوية الذي عقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض في فبراير 2018، إضافة إلى فوز أحد مشاريع تخرج طالبات القسم بجائزة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز البحثي لعام 2018.// انتهى //17:22ت م