المدينة المنورة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنظم مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لقاء "المشاغل النسائية.. تحديات وحلول", بحضور رئيسة مركز سيدات الأعمال بغرفة المدينة مروة عسيلان, بمشاركة أكثر من 40 سيدة من منسوبي القطاع.وهدف اللقاء إلى التعريف بقطاع مراكز التزيين والمشاغل النسائية وأبرز التطورات في هذه القطاع خلال السنوات الماضية وإبراز دور الكليات التقنية للبنات في المملكة في النهوض بهذا القطاع من خلال تأهيل مخرجات الكلية للدخول لسوق العمل وتوطين الوظائف.كما ناقش أبرز المعوقات التي تواجه مستثمرات القطاع وطرح الحلول الملائمة، وعرض بعض من الخبرات والتجارب للمستثمرات في القطاع في المنطقة الشرقية ودور المجلس التنسيقي لعمل المرأة ومبادراته في تأهيل الفتيات السعوديات على العمل في قطاع التجميل.// انتهى //17:23ت م