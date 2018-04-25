جدة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسحذّرت منظمة التعاون الإسلامي، من سياسة الحصار التي أصبحت ظاهرة خطيرة في الأزمة السورية في الآونة الأخيرة، حيث يعيش ما يقارب 4 ملايين نسمة في أماكن محاصرة ومناطق يصعب الوصول إليها، مستشهدة بما تعرضت له الغوطة الشرقية من حصار وقصف بالأسلحة الكيماوية المحرَّمة دولياً.وقال معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، : "إن ذلك يعد حلقة في سلسلة متوالية من الممارسات غير الإنسانية في سوريا التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارها تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".وطالب معاليه المجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحقيق دولي شفَّاف في هذا الشأن وفقًا للآليات والمرجعيات الدولية، والسماح وبشكل فوري، بدخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة المدنيين من دون عوائق، في كافة المناطق التي لاتزال محاصرة.وشدد العثيمين على وقوف المنظمة مع الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة، منبهاً إلى أن مؤتمر بروكسل الحالي يسعى إلى توحيد المجتمع الدولي بشكل منظم وفعّال للتخفيف من وطأة هذه الأزمة ، لافتاً الانتباه إلى أن المنظمة أسهمت بالفعل في الجهود الدولية المبذولة لإنهائها وتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال مبادرات مشتركة مع العديد من المنظمات والشركاء الإقليميين والدوليين.فيما أشارت المندوبة الدائمة للمنظمة لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي ، السفيرة عصمت جهان ، اليوم, في كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ، الذي بدأ أعماله أمس ، إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في إنهاء الأزمة السورية رغم نجاح بعض قراراته في التخفيف من المعانة الإنسانية ، مؤكداً أن المنظمة ظلت ثابتة على موقفها من الأزمة السورية من خلال دعم تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف ـ 1، وعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية إنتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.// انتهى //17:24ت م