عدن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 ابريل 2018 م واسجدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم ، موقف بلاده الدائم نحو السلام بوصفه خياراً استراتيجياً لعودة الأمن والاستقرار للبلاد.وقال خلال استقباله للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، وفقاً - لوكالة الأنباء اليمنية- إن حكومته تدعم جهود الأمم المتحدة ومساعيها الخيرة نحو السلام.من جانبه ، أشار المبعوث الأممي أن هذا اللقاء يأتي في إطار النقاشات والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث المعترف بها، لافتاً إلى رؤيته نحو السلام بشقيها السياسي والميداني والتي أشار إلى ملامحها من خلال إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي.م ك // انتهى //18:15ت م