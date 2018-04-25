القاهرة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واستبدأ غدًا بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اجتماع الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، برئاسة وزير المعدات والنقل بجمهورية جيبوتي محمد عبد القادر موسى.ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.وسيناقش المشاركون في الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ، خدمات الأرصاد الجوية للطيران، والتوعية والإعلام بخدمات الأرصاد الجوية، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، والتدريب وبناء القدرات، والمنتدى العربي للتوقعات المناخية.كما يتضمن جدول الأعمال ، الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذي (2018 - 2030)، ومتابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول في إطار المنتديات، إضافة إلى بحث إمكانيات تحديث وتطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ.م ك // انتهى //18:20ت م