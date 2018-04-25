القاهرة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسيشارك رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي الذي تنظمه رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بمجلس المستشارين بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي"، يومي 25 و26 أبريل الجاري.وسُيلقي السلمي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة تتناول التأكيد على عمق الروابط الاجتماعية والمصالح المشتركة بين العالم العربي وأفريقيا، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في التنسيق والتعاون والتشاور العربي الأفريقي على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقدرتها في بناء نموذج جاد للتعاون الاقتصادي العربي الإفريقي.م ك // انتهى //18:22ت م