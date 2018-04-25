عدن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقد وفد يمني مع مسؤولين بالبنك الدولي، سلسلة من اللقاءات الثنائية استعرضت آخر المستجدات الاقتصادية والوضع الانساني واحتياجات اليمن التنموية.ووفقاً - لوكالة الأنباء اليمنية - ناقش المجتمعون ملف دعم إعادة الإعمار، وموازنة الدولة وتغطية العجز المالي لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزاماتها الأساسية بشكل كامل.وتطرق النقاش للاحتياجات الفنية للبنك المركزي اليمني لتعزيز قدراته وتمكينه من الإيفاء بمهامه في القطاع البنكي والمصرفي.م ك // انتهى //18:25ت م