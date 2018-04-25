الرباط 9 شعبان 1439 ه موافق 25 ابريل 2018 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط ، أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، الذي ينظمه مجلس المستشارين المغربي بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ، في موضوع "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي".ويناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي يستمر على مدى يومين ، ثلاثة محاور أساسية تهم "الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي"، و" الشراكات الاقتصادية لمواجهة تحديات التنمية في الدول الإفريقية والعربية "، و"الشراكات العربية -الإفريقية: من أجل نمو شامل ودامج".كما سينعقد بمناسبة هذا اللقاء الاجتماع الخاص بالنساء البرلمانيات في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في موضوع "دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".م ر // انتهى //18:28ت م