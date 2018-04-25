ينبع 09 شعبان 1439هـ الموافق 25 ابريل 2018 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة، وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور مصطفى حلبي، يرافقه المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور عبدالعزيز الردادي، وعمداء كليات الجامعة بفرع المحافظة.وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المتعلقة بتطوير فرع الجامعة بمحافظة ينبع وتوفير العديد من التخصصات المطلوبة للبنين والبنات لخدمة أبناء المحافظة، وتفعيل دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع المحلي في المحافظة والتركيز على المسئولية المجتمعية للجامعة، وإعطاء فرصة أكبر للمرأة للمشاركة في أنشطة الجامعة في مجال خدمة المجتمع.وأكد الدكتور حلبي اهتمام الجامعة بتطوير فرع الجامعة في ينبع، مقدماً شكره للمحافظ على اهتمامه وحرصه وجهوده وتوجيهاته الحثيثة في تطوير فرع جامعة طيبة بالمحافظة، بما يحقق رسالتها وأهدافها مواكبةً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.// انتهى //18:41ت م