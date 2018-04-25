غزة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم ، استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد أبو حسين متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة .مما يذكر أن الصحفي الفلسطيني أحمد أبو حسين أصيب برصاص متفجر أطلقه عليه قناص إسرائيلي خلال تغطيته الصحافية لمسيرات العودة في غزة يوم الجمعة 13 إبريل الجاري، وجرى نقله لرام الله بعد يومين من الإصابة، حيث قُيمت حالته الصحية أنها حرجة للغاية، وقد أجريت له عملية جراحية بمشاركة 10 جراحين.م ر // انتهى //18:50ت م