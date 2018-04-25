الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسوقعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم والجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، مؤخرا مذكرة تفاهم مشتركة ،انطلاقاً من رسالتها لخدمة المجتمع، واسترشاداً بالخطط التنموية للمملكة ، وتفعيلا للرؤية 2030م .وأكدت المدير التنفيذي للقسم النسائي في الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم فردوس أبو القاسم حرص الجمعية على استكمال ما بدأته في وزارة التعليم والاهتمام بالمهارات، إلى جانب الفنية منها، حيث أن معظم طالبات صعوبات التعلم لايستطعن التعبير في الجانب الأكاديمي، بينما يمكنهن ذلك في الجانب الفني ، مع الحرص على اكتشاف المواهب والمهارات عن طريق الجوانب الفنية.وأعربت عن سعادتهم بهذه الاتفاقية في ظل الجهود المبذولة لتقديم الرعاية والخدمات لابناء الوطن من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانياً ، حيث ياتي ذلك تفعيلاً للاهداف وتكاملاً مع بعض الجهات ذات العلاقة, وانطلاقاً من مبدأ تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات.من جانبها أشارت رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة منال الرويشد إلى أن جمعية "جسفت وفروعها الـ ١١ على مستوى المملكة وعنايتها بالجانب الفني بكافة جوانبه وأهميته، تهتم بأن يكون لذوي الاحتياجات الخاصة دور بارز تقوم الجمعية بوضع بصمته المتميزة .// انتهى //18:51ت م