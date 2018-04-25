عام / الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالجوف
الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
سكاكا 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة أسعد بن عبدالعزيز المرشد ، الذي قدم لسموه التهنئة إثر صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة .
وقد استمع سموه خلال الأستقبال عن طبيعة العمل في الفرع وما يقدم للمواطنين من خدمات ، متمنياً للجميع التوفيق .
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18:58ت م