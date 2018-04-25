عام / أمير الجوف يلتقي مدير مطار المنطقة
الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
سكاكا 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير مطار الجوف عبدالمحسن بن عبد الرحمن المضيان ومساعديه .
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بهم ، مستمعا من مدير المطار عن سير العمل في المطار والخدمات المقدمة .
كما اطلع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء على المخططات الجديدة لمبنى المطار والتي سيتم العمل بها خلال ستة أشهر حيث يتم هذه الايام ترسية المشروع على المقاول .
وفي نهاية اللقاء تمنى سموه لهم التوفيق .
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