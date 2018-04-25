سكاكا 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير مطار الجوف عبدالمحسن بن عبد الرحمن المضيان ومساعديه .وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بهم ، مستمعا من مدير المطار عن سير العمل في المطار والخدمات المقدمة .كما اطلع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء على المخططات الجديدة لمبنى المطار والتي سيتم العمل بها خلال ستة أشهر حيث يتم هذه الايام ترسية المشروع على المقاول .وفي نهاية اللقاء تمنى سموه لهم التوفيق .// انتهى //19:01ت م