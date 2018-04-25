الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض، خلال الأسبوعين الأخيرة، برنامجين تدريبيين لـ 68 سيدة من مستفيداته والموظفات، بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية، وذلك ضمن البرامج الدورية التي يقيمها المكتب .وقدمت البرنامج الأول "لضمان حياتك اصنعي ذاتك بذاتك " المدربة غزالة الدوسري من فريق رائدات التطوع، تناولت فيه أهمية العمل والإعتماد على الذات وسبل النجاح وأهم المهارات المطلوبة في كل مجال للحصول على الوظيفة المناسبة، والأثر الإيجابي لعمل المرأة على الفرد والمجتمع ، فيما أوضحت الباحثة فهده المطيري من وحدة تمكين المرأة بالمكتب للمستفيدات البالغ عددهن 30 مستفيدة أهم الخدمات التي يقدمها برنامجي "قرة ووصول" من صندوق الموارد البشرية "هدف للمرأة العاملة وكيفية التسجيل فيهما للاستفادة من هذه الخدمات.وتناولت الأخصائية أنفال الوهيبي من جمعية زهرة لسرطان الثدي في برنامجها الثاني أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي للحد من مضاعفاته، بالإضافة إلى استعراض أنواع المرض وأهم أعراضه مع تطبيق كيفية إجراء الفحص الذاتي للمرأة مع الحاضرات ، وقد صاحب البرنامجان بعض العروض التوضيحية المرئية وتوزيع المنشورات التوعوية، إلى جانب الإجابة على استفسارات الحاضرات وعرض مجموعة من قصص النجاح للمستفيدات وتجربة حية لإحدى الحالات المتعافية من سرطان الثدي .وتأتي هذه البرامج التوعوية كجزء من البرامج الداخلية التي ينظمها مكتب الضمان النسوي بغرب الرياض لموظفاته والمستفيدات طوال العام بهدف تثقيفهن ومد جسور التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية بما يحقق تطلعات الوزارة وأهدافها التنموية.// انتهى //19:04ت م