الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 14090عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة، في حين جرى التخلص من 2845 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة أنها تلقت بلاغاً واحداً ، فيما استقبلت 6 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //19:32ت م