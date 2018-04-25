الطائف 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسقام وفد من نزلاء مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف ، بزيارة لمتحف قصر شبرا التاريخي، حيث استمعوا لشرح من القائمين على المتحف عن تاريخ بناء قصر شبرا التاريخي وتصميمه الهندسي والعمراني الفريد الذي يمزج بين فني العمارة الروماني والإسلامي وطابع العمارة في الحجاز .واطلع الوفد الزائر على مرافق قصر شبرا التاريخي، وما يضمه المتحف من قاعات تشمل قاعة لعصر ما قبل الإسلام تحوي على مقتنيات نادرة من القطع الحجرية والفخارية ولوحات من النقوش والكتابات النحتية ونصوص وصور تحكي عن فترات ما قبل الإسلام، والقاعة الإسلامية التي تحتوي مقتنيات تعود إلى ما بعد ظهور الإسلام حتى الفترة التي سبقت توحيد المملكة، وخصصت لها قاعة تضم مقتنيات تجسد تاريخ بلادنا الغالية حتى الوقت الحاضر .وتأتي الزيارة, ضمن اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف وتشجيعها لزيارات المتاحف والأماكن الأثرية للتعريف بالتراث المحلي والآثار الإنسانية، مما يعزز الجهود المحلية للمحافظة على التراث والثقافة وعرضها أمام الزوار .// انتهى //19:33ت م