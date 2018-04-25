مكة المكرمة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم ورشة عمل بوابة التوظيف الإلكترونية التي نظمتها عمادة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لشرح الية فرز طلبات المتقدمين على الوظائف عبر المنظومة ، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي ، وعمداء الكليات ، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية .وحث معالي الدكتور بافيل عمداء الكليات وكافة الجهات ذات العلاقة على الشفافية في المفاضلة بين المتقدمين مع الحرص على أمكانية المتقدم متابعة طلبه أين كان وماهو الإجراء الذي اتخذ من أجله ، مثمناً الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله- للبرامج الاكاديمية وبيئتها التعليمية والذي من شأنه تخريج جيل يساهم في خدمة دينه ووطنه ومجتمعه ، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى للبرامج التي تقدمها الجامعة.وأكد معاليه أنه يجب نقل منظومة الخدمات الإلكترونية بالجامعة نقلة نوعية لتكون هناك خدمة إلكترونية في جميع الإجراءات والمعاملات بما يخدم خطة التحول الوطني 2020 ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال تسخير وتوفير أحدث البرامج والإمكانيات التقنية خدمة لمنسوبيها من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ، متمنياً من المشاركين في الورشة الخروج بتوصيات ذات جدوى تساهم في خدمة المستفيدين من منظومة التوظيف الإلكترونية.بدوره ثمن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل على مشاركته في الورشة والتي من شأنها تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بالجامعة بما يتوازى مع المخرجات والمتطلبات الاكاديمية ، والتي ينعكس أثرها الايجابي على المستفيدين من خدمات الجامعة وذلك من باب تطويع التقنية الحديثة لخدمة منسوبي ومنسوبات الجامعة ، مشيداً بجهود جميع المشاركين في الورشة.في ذات الشأن أوضح عميد تقنية المعلومات الدكتور فهد الدوسري" أن تدشين بوابة التوظيف الالكترونية في نسختها المطورة تأتي لتوفير أتمتة لكامل إجراءات عمليات التوظيف لمختلف التشكيلات الوظيفية في الجامعة ،مشيراً إلى أن هذه المنظومة تأتي ضمن سعي عمادة تقنية المعلومات لأتمتتة جميع الإجراءات الإدارية و المالية والأكاديمية في الجامعة .إلى ذلك قدم وكيل عمادة تقنية المعلومات للتعاملات الإلكترونية الدكتور عاطف الحجيلي شرح متكامل عن المنظومة مبيناً أن بوابة التوظيف يستطيع من خلالها الباحثين عن العمل القيام باستعراض الوظائف والبحث فيها وفرزها والاطلاع على بياناتها ،والتقديم على الوظيفة المطلوبة مع رفع كامل البيانات المطلوبة ،ومتابعة حالة الطلب والاطلاع على الإشعارات المرسلة بخصوصه .وأضاف أن منظومة التوظيف الداخلية التي تديرها إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتعلقة بإنشاء الإعلان الوظيفي واضافة الوظائف المتاحة للتقديم ومؤهلاتها وتخصصاتها المطلوبة ،ومراجعة واعتماد التخصصات من قبل عمداء الكليات والجهات ذات العلاقة ،وإنشاء التقويم الوظيفي وتحديد مراحل ومواعيد الإجراءات ،وفرز طلبات المتقدمين على عدة مراحل واستبعاد غير المطابقين للمتطلبات ،وتحديد مواعيد الاختبارات وارسال الإشعارات للمتقدمين وترشيح من تجاوزوا الاختبارات للمرحلة الثانية ،وتحديد المرشحين النهائيين ومرشحي الاحتياط للوظائف ،وإتمام إجراءات التعيين .// انتهى //19:40ت م