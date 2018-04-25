مكة المكرمة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسبحث معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل , مع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المشرف العام على المركز العالمي لطب الحشود الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار اليوم , أوجه التعاون في مجال صحة ضيوف الرحمن بجانب الدراسات البحثية التي تجريها الجامعة ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة سنوياً .وثمن معاليه الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من أجل خدمة وراحة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن الجامعة ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تعمل سنوياً على إجراء العديد من الدراسة الميدانية والمتعلقة بسلامة وراحة ضيوف الرحمن التي من شأنها أن تتنبأ للملاحظات التي قد تعيق ضيوف الرحمن من أداء نسكهم على الوجهة المطلوب وبما يتوافق مع اهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة - أدامها الله - للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والخدمات المساندة لها كافة .وبين أن الهدف من هذا الاجتماع يأتي من أجل تضافر جهود الجهات الحكومية والأهلية من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، لافتاً الانتباه إلى أن هناك مشاركات سنوية لطلبة الكليات الطبية للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للحجيج بجانب وزارة الصحة، مثمناً حرص وتعاون وزارة الصحة مع الجامعة، منوهاً بدعم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى للعملية التعليمية والبرامج الأكاديمية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 .بدوره, أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المشرف العام على المركز العالمي لطب الحشود الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار أن الهدف من اللقاء لمناقشة الدراسات البحثية التي تتعلق بخدمات الصحة العامة في مجالات الحج والعمرة ، مشيراً إلى أن جامعة أم القرى بها دراسات بحثية كبيرة بصفتها لديها بنك معلومات من الأبحاث العلمية المتعلقة بالحج والعمرة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، لافتاً الانتباه أن هذا التعاون يأتي من أجل الحرص للخروج بموسم الحج بقيمة بحثية عالية وبمهنية صحية .وأضاف أن آلية التعاون التي تمت مناقشتها شملت استقبال طلبة الطب الذين سيعملون ضمن فريق وزارة الصحة كمتدربين ويقدمون خدماتهم الطبية لضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أنهم سنوياً يقدمون رعايتهم الطبية لضيوف الرحمن الذين أثبتوا وجودهم وجدارتهم نتيجة ما تعلموه في كلياتهم الطبية ، مثمناً حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل على لقائه وترحيبه لفتح أفاق التعاون بين الجامعة, ووزارة الصحة التي سيعود أثرها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جانب الخدمات الصحية .// انتهى //19:42ت م