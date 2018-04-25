الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأقامت كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية للطالبات (يوم البحث العلمي الثامن ) والمعرض المصاحب له، برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.واستعرض طلاب وطالبات كلية الصيدلة في هذه الفعالية أبحاثهم العلمية على مدى يومين 9-10 شعبان 1439هـ الموافق 25-26 ابريل 2018م، بالمسرح الرئيسي بالجامعة.ونوه عميد كلية الصيدلة الدكتور أوس الشمسان بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة الملك سعود فيما يتعلق بإثراء مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أول بحث أجري فيها عام 1969، مؤكداً أن الكلية تفخر بإنجازات بحثية وبراءات اختراع ومنتجات دوائية متنوعة نشهد من خلالها ارتفاع مستوى المهارات البحثية وأعدادها في الكلية."من جهتها أعربت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس العيسى عن فخرها واعتزازها بإقامة هذا الحدث العلمي في المدينة الجامعية للطالبات، أحد من أهم الأمثلة المشرفة للتطور والنهضة التي شهدها تعليم المرأة في المملكة.وتضمن اليوم عدداً من الفقرات، برز منها محاضرة بعنوان "الأبحاث العلمية للطلبة طريق النجاح"، تناولت الممارسات التعليمية ذات التأثير العالي في البيئة الجامعية، مؤكدةً أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس لتطوير المهارات التعليمية بما يتماشى مع المناهج وطرق التقييم المتقدمة، ومنوهة بضرورة اعتماد آلية التقييم المستمر لجميع المشاريع ومتابعة تقدم الخريجات والخريجين والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم.// انتهى //19:45ت م