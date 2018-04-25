الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء ، بالموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة، ترتبط مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.وأشار معاليه إلى أن هذه اللفتة السامية الكريمة، تجسّد حرص حكومة المملكة واهتمامها المتواصل بتوفير سبل الراحة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، منوهاً معاليه بالدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع البلدي من القيادة الرشيدة، والذي أسهم بفضل الله، في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.وأكد معاليه أن قرار رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن، يساهم في تعزيز مقومات المحافظة، وتفعيل ما تتميز به من مكانة تاريخية عريقة، وموقع جغرافي مميز، ونمو سكاني واقتصادي كبيرين، ويسرّع من جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف قطاعاتها، بدعم ورعاية وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية.وأكد معاليه، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة خدمات القطاع البلدي وتحسين أدائه، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في كافة مدن وقرى المملكة، وبما ينسجم مع توجهات "رؤية المملكة 2030" سائلاً المولى عز وجل، أن يديم على هذا الوطن المبارك، نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- .// انتهى //19:49ت م