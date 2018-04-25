تبوك 9 شعبان 1439هـ الموافق 25 ابريل 2018م واساستقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مكتبه بالمحافظة اليوم, المدير العام لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح خلف الشراري .ورحب محافظ تيماء في بداية اللقاء بالمهندس صالح الشراري, وتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التي تخص فرع المياه التي تعود بالفائدة لمصلحة المواطن.من جهته أعرب المهندس الشراري عن شكره لمحافظ تيماء على اهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة.// انتهى //21:24ت م