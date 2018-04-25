إسلام آباد 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الأمن الباكستانية ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية بينهم انتحاريين اثنين خلال عمليات نفذتها في المناطق الشمالية الغربية من باكستان.وأوضح الجيش الباكستاني في بيان صحفي اليوم، أن قوات الأمن نفّذت عمليات دقيقة في عددٍ من المواقع بإقليم خيبر بختونخواه ومنطقة القبائل المحاذية لأفغانستان، وتمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين، بينهم اثنين كانا يخططان لتنفيذ عمليتين انتحاريتين.وأضاف أن الإرهابيين الثلاثة كانوا قد تسللوا إلى باكستان من الجانب الآخر للحدود المشتركة مع أفغانستان، ولكن قوات الأمن الباكستانية تمكنت من رصد تحركاتهم واعتقالهم.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن صادرت من المعتقلين سترتين ناسفتين وأسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات حديثة، مشيراً إلى أن عمليات اعتقالهم جاءت ضمن عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع جميع أجهزة الأمن للقضاء على الإرهاب الداخلي.م ر // انتهى //21:26ت م