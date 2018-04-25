رام الله 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسطالبت وزارة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف اعتداءاتها المتكررة ضد الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وطواقم المسعفين، إضافة الى منع تكرار اقتحام المستشفيات والاعتداء على المرضى فيها.وحثّ وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد، خلال لقاء عقده اليوم مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك، على التدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة واللازم علاجهم خارج قطاع غزة، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.وطالب عواد منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وتقديم العون والمساعدة لوزارة الصحة الفلسطينية في استجابتها لحالات الطوارئ.م ر // انتهى //21:27ت م