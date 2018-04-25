بيروت 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأطلقت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان اليوم مُبادرة "فنجان قهوة" بهدف تشكيل منصّة إعلامية، لتعزيز التواصل بين سفراء الدول العربية المعتمدين لدى لبنان ومختلف وسائل الإعلام اللبنانية، بحضور سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد بن سعيد الشامسي، والجمهورية المصرية نزيه النجاري والجمهورية اليمنية عبد الله الدعيس، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين.وأكد القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد بن عبد الله بخاري في كلمته، على أهمية انعقاد الملتقى في العاصمة بيروت كونه يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، مشدداً على أن أحد أهداف الملتقى أن يستقي الإعلامي الأخبار من مصدرها الأساسي، بكل يسر وسهولة، لتلافي الأخبار الملفّقة والمضلّلة للرأي العام.كما لفت بخاري إلى الاتجاه لإقامة هذا الملتقى بشكل شهري، ليشمل مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.وتم خلال الملتقى التطرق إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والامارات ومصر واليمن ولبنان، وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات.م ك // انتهى //21:33ت م