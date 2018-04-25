حائل 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقدت غرفة حائل بمقرها اليوم اجتماعاً لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة أمام رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة ، بحضور رئيس الغرفة عبدالله العديم وممثلي الجهات الحكومية .وقدم مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة حائل أنور الغصاب خلال الاجتماع نبذه عن صندوق التنمية الزراعية مبيناً منتجات الصندوق وطريقة التمويل المباشر والغير مباشر والقروض طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 - 10 سنوات وقصيرة الأجل من سنة إلى سنتين ونسبة التمويل الذي تصل إلى 100 % من الصندوق .كما استعرض الغصاب الفرص الاستثمارية في صندوق التنمية الزراعية من خلال برنامج معالجة قروض المشاريع المتعثرة و طرحها على المستثمرين الجدد للاستفادة منها في إعادة تشغيل هذه المشاريع .كما قدم للحضور شرحاً مختصرًا عن طريقة طلب هذه القروض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية الزراعية .من جهته تحدث مدير العلاقات والإعلام في الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس سعود الفيصل عن حجم القطاع الزراعي بالمنطقة ومميزاتها النسبية ، وظروفها الجوية ومساحاتها الكبيرة ووفرة مياهها الجوفية ، إضافة إلى مميزات منطقة حائل في شبكات الطرق ومحطات القطار والمطار الدولي , مشيرا لمساحات المشاريع الزراعية وعدد الشركات الزراعية التي بلغت 70 شركة وعدد المزارع في حائل بلغت 20 ألف مزرعة ومشاريع الثروة الحيوانية والمناحل وعدد المناحل المرخصة .وأشار الفيصل إلى الفرص الاستثمارية الزراعية بمنطقة حائل وقال :" إن الفرص الاستثمارية تشمل مصانع التمور ويوجد 2 مليون نخلة في حائل ولا يوجد إلا مصنع واحد ، وكذلك مصانع البطاطس ، ومعجون الطماطم ومصانع مخللات الزيتون حيث تحتضن حائل ما يقارب مليون شجرة زيتون بالمنطقة ، ومصنع تعليب الخضار ومصانع الأعلاف المركزة ، مستعرضاً إمكانية إقامة المشاريع الزراعية مثل مشاريع البيوت المحمية والمشاتل والمناحل ومشاريع الدواجن ومشاريع النباتات الطبية العطرية ومعاصر الزيتون وتدوير المخلفات النباتية ومستودعات التبريد .// يتبع //21:41ت م

من جانبها قدمت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الهيئة حيث أكد مدير الاستثمار بالهيئة عبدالكريم الفايز أن الهيئة تعمل على جذب المستثمر لمشروع مدينة آجا القلب النابض للمنطقة وأكبر المشاريع في المملكة ، الذي تزيد مساحته عن 17 مليون متر ، مبيناً أنه يتوزع جدول الاعتمادات والمساحات في المخطط بنسب مدروسة مما يجعل منه مشروع نموذجي متكامل ببنية تحتية شاملة لجميع العناصر وفق المعايير العالمية ، مشيراً إلى أن المشروع يتسع لأكثر من 100 ألف ساكن تقريبا ويتوقع أن عدد قطع الأراضي في المشروع 7138 قطعة ، موزعة بين مرافق حكومية وأراضي سكنية وتجارية ، مستعرضاً تصوراً كاملاً عن مراحل المشروع .ثم استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في فرع حائل الفرص الاستثمارية في المنطقة مشاريعها الاستثمارية قدمها عبدالكريم المشاري ، بين أن لدى الهيئة برامج دعم أفراد للمشروعات الفندقية , بالإضافة إلى أربعة برامج دعم منها وزارة المالية ومبادرة تأسيس برنامج ضمان التمويل الذي يهدف إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم النفع ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر وتخفيض تكلفة القرض مع امكانية تمديد مدة القرض وتخفيف متطلبات الائتمان وشروط التصنيف ، مضيفا بقوله اننا وقعنا مع ستة مصارف تجارية نسبة الربح 1.5 % ، مؤكدا أن الهيئة العامة للسياحة وقعت مذكرة تعاون مع صندوق التنمية الزراعي لخدمة نمط السياحية الزراعية " برنامج أرياف " ، وكذلك مذكرة تعاون بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية .واستعرض بعد ذلك المشاري أبرز الفرص الاستثمارية بالمنطقة, مبيناً أن هناك مشروع النزل الزراعية " أرياف " ومشروع مدرسة الفروسية والسوق التراثي ومشروع القرية التراثية ومشروع تنظيم معارض سياحية ومشروع نزل تراثي ومشروع سوق تراثي ومشروع حديقة حيوانات وطيور ونباتات ومشروع استراحة طرق متكملة ومشروع متجر سياحي ومشروع فندق صحراوي ومشروع منطاد سياحي ومشروع حافلة الجولات السياحية ومشروع نادي الرماية, إلى جانب مشروع مشغولات تراثية ومشروع ملاهي مائية وثلجية .فيما قدم المهندس فهد النونان شرحاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في أمانة منطقة حائل ، مستعرضاً نموذجاً كاملاً للمشاريع الاستثمارية لـ 22 مدينة استثمارية معتمدة وجاهزة للاستثمار ، مفيداً أن الفرص المتاحة هي استثمارات متميزة تتضمن مدن استثمارية متاحة مثل المدينة الحضرية ومدينة النخيل ومدينة الأنعام ومدينة الاتصالات ومدينة التقنية ومدينة الأثاث ومدينة للمستودعات والمدينة الترفيهية ومدينة المجوهرات" ، موضحا أن الدراسات والتصاميم للمشاريع وكذلك الموقع جاهز للاستثمار والأمانة تلتزم بأن تنفذ جميع أعمال البنية التحتية والمستثمر يستلم الموقع جاهز .// انتهى //21:41ت م