حائل 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بقصر أجا اليوم, برئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالله بن مرزوق العديم وعدد من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة .ورحب سموه بالجميع , مؤكدا أن الوطن على موعد مع مرحلة أكثر تطوراً ونماءً وخصوصاً في مجال دعم المستثمرين والاستثمارات في مختلف المجالات انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030, حاثا سموه على المبادرة واقتناص الفرص الاستثمارية الهائلة في منطقة حائل التي تحظى بمميزات عديدة وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين .وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد : إن انعكاسات هذه المشاريع الاستثمارية عديدة لدعم اقتصاد الوطن وتهيئة فرص العمل المضاعفة أمام شباب وفتيات المنطقة .وتم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات والأفكار المقدمة من رجال الأعمال لتنفيذ مشاريع متنوعة بالمنطقة ، ووجه سموه بإعداد أوراق عمل متكاملة لهذه الأفكار والعمل على تنفيذها بدقة وبالشكل الذي يعود على رجال الأعمال وعلى المنطقة بالفائدة .وفي سياق متصل التقى أمير منطقة حائل بصالة الاستقبالات بقصر أجا برئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال علي العثيم وأعضاء اللجنة ، بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالله العديم, وتم مناقشة فرص الاستثمار في المنطقة .واستمع سموه للعديد من المبادرات , معرباً عن شكره للجميع ودعمه لكل مبادرة طموحة تحقق للمنطقة مزيداً من التميز والنماء بإذن الله .// انتهى //21:53ت م