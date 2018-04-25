لندن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسقام وفد مجلس الأعمال السعودي البريطاني والمشاركين في منتدى الشراكة السعودية البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أصحاب المنشآت السعوديين وممثلي الجهات الداعمة اليوم، بزيارة لمركز الشراكة الصناعية والابتكار في جامعة أوكسفورد في بريطانيا.وشهد ‏اللقاء تقديم إيجاز ومناقشات حول الابتكارات والحلول التقنية التي تتولى جامعة أوكسفورد إجراء الأبحاث حولها في إطار حلول المدن الذكية والطاقة المتجددة وتطبيقاتها العملية من خلال مشاريع القطاع الخاص، كما شهد اللقاء عقد محاضرات قدمها عدد من العلماء والمخترعين في الجامعة عن آخر ما توصلوا إليه من اختراعات واكتشافات شملت حلول المدن الذكية والطاقة المتجددة وتطبيقاتها العملية.وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " إن الوفد زار حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث ومراكز الشراكة الصناعية والابتكار وكذلك مركز التطبيقات الطبية الذي يعد من أهم التخصصات التي تمتاز بها جامعة أكسفورد على مستوى العالم".م ك // انتهى //21:58ت م