أملج 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقدت الكلية الجامعية بمحافظة أملج ممثلة في وحدة القياس والتقويم اليوم ، ورشة عمل بعنوان : " نواتج التعلم" Learning Outcomes" ، وذلك بمقر الكلية الجامعية لشطر الطالبات.واشتملت محاور الورشة التي قدمتها الدكتورة سامية جودة على نواتج التعلم ، والفروقات بين نواتج التعلم والأهداف والغايات، كذلك تصنيفات نواتج التعلم، إضافة إلى نواتج التعلم ومؤشرات آداء KPI.كما تضمنت الورشة عدداً من التطبيقات العملية من أعضاء هيئة التدريس ومشرفات الأقسام لصياغة مصفوفة البرنامج ونواتج التعلم على مستوى البرنامج والمقرر الدراسي على مستوى المجالات "المعرفية- المهارية - الوجدانية- المهارات نفس حركية" .وفي ختام الورشة تم تطبيق استبيان تقييمي تم من خلاله تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم .// انتهى //21:59ت م