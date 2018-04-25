القاهرة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقد المؤتمر العام العاشر لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم جلسته بمدينة الإسكندرية.وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات منها التصديق على محضر الجلسة السابقة التي عقدت بجامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة خلال الفترة من 13-15 رجب 1438هـ، كما استعرض تقرير الأمين العام عن إنجازات الرابطة خلال الدورة المنتهية، وكذلك تقارير اللجان العلمية الدائمة والتقرير المالي للرابطة.وأشاد المؤتمر بالجهود التي تقوم بها رابطة الجامعات الإسلامية، أهمها مواجهة الفكر المتطرف والتصدي لظاهرة الإرهاب.وقرر المؤتمر العام العاشر لرابطة الجامعات الإسلامية تجديد انتخاب معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي رئيساً للرابطة لمدة أربعة أعوام تبدأ من العام 2018 حتى عام 2022 م.كما جدد المؤتمر انتخاب معالي الدكتور جعفر عبدالسلام من جمهورية مصر العربية أميناً عاماً للرابطة لنفس المدة.م ك // انتهى //22:52ت م